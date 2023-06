Auto in sosta: attenzione a tenere accesa l'aria condizionata!

Non è usanza rara lasciare l'auto con il motore acceso per l'aria condizionata dell'auto pur non essendo nell'abitacolo. È infatti un comportamento molto radicato negli automobilisti, il cui obiettivo è mantenere la propria vettura “al fresco”. Adesso, però, le cose cambiano. Il motivo? Si potrebbe incorrere in una sanzione, anche molo salata. Questa contravvenzione ha scatenato molta paura negli italiani, che adesso dovranno stare attenti a non commettere l'infrazione se non vogliono dover pagare un conto alto.