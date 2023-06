F1, a Fiorano si testano le novità di casa Ferrari

ROMA – Nella “forma” si trattava di un semplice “filming day”, una campagna promozionale finalizzata a scopi commerciali. Ma nella “sostanza”, quello di Fiorano, è stato un fero e proprio test per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Entrambi in pista, entrambi con distinte e specifiche migliorie tecniche, che il team di ingegneri del Cavallino sta studiando in vista del Gran Premio d’Austria, in programma il prossimo week-end (30 giugno-2 luglio). A girare, da osservato speciale, il nuovo fondo, che dovrebbe consentire alla Rossa di mantenere la competitività mostrata in Canada nell’ultima uscita stagionale.