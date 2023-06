"Con Locauto ogni noleggio vale uno sconto"

MyLocauto Friends: come funziona

In pratica, aderendo a MyLocauto Friends vengono conteggiati anche i noleggi già effettuati in passato che permettono quindi di posizionarsi in uno dei tre livelli di cui è strutturato. Livelli che si raggiungono senza alcun tipo di spesa minima ma esclusivamente con il numero di noleggi effettuati. Per partecipare al programma di loyalty basta creare il proprio profilo nell'area riservata MyLocauto e accedere alla sezione MyLocauto Friends, dove sarà possibile visualizzare direttamente il proprio livello e avere accesso così alle offerte dedicate, potendo usufruire fin da subito di uno sconto del 10% sulla tariffa di noleggio. I tre livelli sono: Beginner, Enthusiast ed Expert.

"Consideriamo la customer centricity - spiega Raffaella Tavazza, CEO Locauto - un elemento fondamentale della strategia aziendale. MyLocauto Friends nasce per offrire una customer experience ancora più semplice e allo stesso tempo esclusiva. Un programma dedicato ai clienti che, da anni, scelgono quotidianamente Locauto come mobility partner".

Il Gruppo Locauto non è nuovo a iniziative che offrono servizi interessanti ai propri clienti come lo Smart Check-In, che permette di facilitare il noleggio e anche di modificare la vettura, il servizio per gli animali e tariffe particolari per il pubblico femminile.

