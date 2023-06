F1, Isola (Pirelli): “Gomme senza tregua in Austria, scelte piloti fondamentali”

ROMA – Si annuncia un fine settimana di grande sofferenza per gli pneumatici delle vetture impegnate al Red Bull Ring, tappa austriaca del mondiale di Formula 1. Ad analizzare nel dettaglio il tracciato è il responsabile sport della Pirelli, Mario Isola, che rivela come il tracciato metta a dura prova gli pneumatici. “Non ci sarà tregua per le gomme – commenta Isola - le vetture percorrono le dieci curve del tracciato in un tempo leggermente superiore al minuto, e i pochi rettilinei non permettono alle gomme di riposarsi”.