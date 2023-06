F1, Alonso propone il giro unico per le qualifiche. Sainz: “Perché no?”

ROMA – Si torna a parlare dell’idea del “giro lanciato” per le qualifiche della Formula 1 . A rispolverare la proposta è il pilota spagnolo dell’ Aston Martin , Fernando Alonso , che interpellato sul tema dell’impeding nel corso della conferenza stampa di presentazione del Gran Premio d’Austria , in programma questo week-end (30 giugno-2 luglio), ha immaginato una qualifica a giro singolo per ovviare agli “incontri-scontri” con gli altri piloti in pista durante le qualifiche.

F1, Alonso e il giro singolo per le qualifiche

"Sul tema impeding ci sono più opzioni per arrivare e a una soluzione – ha detto il pilota dell’Aston Martin - come fare le qualifiche sul giro secco. Oppure dividere la griglia come si fa a Monaco per alcune categorie”. Entrambe le opzioni sembrano piacere anche a Sainz: "Si potrebbe pensare di dividere il Q1 con 10 macchine, una per team – ha detto il ferrarista - poi le cose migliorano nelle altre sessioni. Giro singolo? E' un'idea quella di Alonso, sarebbe da provare, magari nei weekend della Sprint2”.