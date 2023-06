F1, Verstappen e la Ferrari: “Team leggendario ma ora ho la macchina più forte”

ROMA - “La Ferrari ha una storia straordinaria in Formula 1 e sarebbe fantastico correre con loro, ma ho sempre pensato di guidare la macchina più veloce. Ora sono contento nel posto in cui mi trovo, non ho voglia di voler guidare a tutti i costi per una squadra”. Max Verstappen loda la Ferrari, da una parte, riconoscendole storia leggendaria e grande prestigio nel Circus; dall’altra, però, il campione del mondo in carica rimarca, con estrema franchezza, come la scuderia del Cavallino sia, al momento, troppo lontana dalla possibilità concreta di mandare un suo pilota a vincere il titolo. Il che, parafrasando, chiude ogni possibile voce di mercato su un suo trasferimento.