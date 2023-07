Volpe Argentata Invitational, golf, auto d’epoca e glamour per un evento da sogno

Un successo annunciato per un grande evento . Si è conclusa con una cena di gala in grande stile e le immagini in bianco e nero che scorrevano su un maxischermo allestito nel bel mezzo del green del Parco di Roma Golf Club , la quinta edizione della “Volpe Argentata Invitational”, un evento nato dalla vulcanica Prisca Taruffi, figlia dell’indimenticabile pilota Piero Taruffi , nonché campionessa di rally, per rendere omaggio alla memoria del padre, vera e propria leggenda dell’automobilismo sportivo.

Taruffi: "Felice di aver organizzato questa edizione a Roma"

“Sono davvero felice di aver organizzato la quinta edizione della Volpe Argentata Invitational a Roma, nel mio circolo, insieme a tanti amici collezionisti romani di auto stupende - ha spiegato Prisca Taruffi - Era giusto celebrare mio padre nella sua città di nascita e spero si possa ripetere l’anno prossimo”. È stata una lunga giornata di sport, spettacolo, divertimento, in un ambiente raffinato ed elegante, articolata attraverso due iniziative: da una parte l’Exhibition di 32 vetture storiche di inestimabile valore, organizzata con il supporto dell’Automobile Club Roma e dell’Aci Storico, dall’altra una Pro-Am di golf a cui hanno preso parte anche vari personaggi noti del mondo dello sport e dello spettacolo fra cui Beppe Dossena, Davide Devenuto (nel team dei vincitori), insieme alla moglie Serena Rossi.

“Voglio ringraziare Prisca Taruffi per l’opportunità che ha dato al Parco di Roma di ospitare la celebrazione del suo importante papà - ha sottolineato Pietro Gasbarra, presidente del circolo ospitante - Sono orgoglioso del lavoro qualificato e professionale che è stato fatto da tutti con impegno e costanza. Siamo stati una squadra unita e determinata”. Alle 19, i componenti di una giuria composta da Giuseppina Fusco, presidente delle Automobile Club di Roma, Pietro Gasbarra, presidente del Parco di Roma Golf Club, Alexandra Gallo, pilota-istruttore Guida Sicura, e dalla stessa Prisca Taruffi, hanno decretato le quattro splendide auto d’epoca vincitrici delle rispettive categorie della “Volpe Argentata Exhibition”.

Le auto d'epoca premiate con il Bisiluro d'argento

Per la categoria Best Show: Lagonda M45 T8 Tourer 4500 cc, del 1934, di Giulio Romanazzi Carducci. Per la categoria Icona di Stile: Ferrari 275 GTB 3300 cc del 1966, di Valentno Orsolini Cencelli. Per la categoria Auto più votata dal pubblico: Fiat Balilla 995 cc, del 1932, di Claudio Carrafelli. Per la categoria Auto sportiva: Cisitalia 202 1090 cc del 1948, di Andrea Bona.

I quattro proprietari delle vetture hanno ricevuto il “Bisiluro d’argento”, un riconoscimento molto ambito dai collezionisti che raffigura il famoso Bisiluro motorizzato che Piero Taruffi progettò nel suo garage di Roma. Un veicolo avveniristico che tra la fine degli anni ‘40 e l'inizio degli anni ‘50 si aggiudicò una ventina di record di velocità, superando per la prima volta il muro dei 300 chilometri orari.

La grande kermesse, di cui è partner l’autodromo di Vallelunga (intitolato proprio a Piero Taruffi), è stata organizzata da WinGolf e si è conclusa con la premiazione della Pro-Am di golf “Volpe Argentata Invitational”, da tutti i golfisti considerato come l’appuntamento più glamour dell’anno, e a cui hanno partecipato 41 squadre per un totale di 164 giocatori, ognuna composta da un professionista e tre amateur. “Come WinGolf siamo molto orgogliosi di aver preso parte a questo progetto - ha dichiarato Graziano Baldi, responsabile sportivo di WinGolf - sia per l’aspetto più strettamente golfistico, e sia perché celebra una delle leggende dell’automobilista sportivo”.

Tra automobilismo e Golf

Premio 1° Lordo per la squadra composta dal pro Andrea Saracino e dagli amateur Ugo Fagiano, Fabrizio Cantoni, Davide Devenuto. Premio 1° Netto alla squadra formata dal pro Pierluigi Severa e dagli amateur Adriano Alessandroni, Ettore Cocchi, Fabio Ceccarini. Per la gara individuale, pari merito per i professionisti Andrea Saracino e Andrea Romano, e terza classificata Federica Piovano. “Da sempre amo promuovere le sinergie con il mondo del golf - ha dichiarato Ugo Farina, fondatore di Remax ITI Casa RE, tra i supporter dell’evento - e sono entusiasta di sostenere con tutta la mia squadra questo bellissimo evento che unisce al golf la passione per i motori e l’eleganza di auto storiche in omaggio al grande Piero Taruffi”. La manifestazione è stata ideata da Prisca Taruffi in collaborazione con WinGolf, Automobile Club Roma e Aci Storico, con il contributo di Sara Assicurazioni, San Paolo Invest, ReMax e il patrocino di Federazioni sportive e Istituzioni.