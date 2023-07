Caos Ferrari in Austria: Sainz penalizzato, classifica rivoluzionata!

Sainz 6° con 10 secondi di penalità: il motivo

A scatenare la protesta del team di Alonso e Stroll sono state alcune violazioni per track limits che per l'Aston Martin non sono state prese in considerazione e quindi sanzionate durante la gara. A finire nel mirino dell'investigazione sono stati ben 1200 episodi. La FIA ha considerato ammissibile la protesta del team di proprietà di Lawrence Stroll, che ha inoltrato le proprie motivazioni contro il risultato del GP e alla fine ha ottenuto la revisione della classifica d'arrivo. Sainz perde così il quarto posto e scende al sesto. Norris chiude così quarto davanti ad Alonso, mentre Hamilton perde la posizione su Russell e scala 8°. Stroll passa nono e Gasly scende decimo. Ocon da 12 a 14, si inverte la posizione con Zhou. De Vries da 15 a 17, Bottas e Piastri salgono di una, Tsunoda prende il piazzamento di Magnussen.

Ecco la nuova classifica d'arrivo del GP d'Austria 2023 dopo le penalità:

1. Verstappen

2. Leclerc

3. Perez

4. Norris

5. Alonso

6. Sainz

7. Russell

8. Hamilton

9. Stroll

10. Gasly