Sorpresaccia per Nainggolan: saccheggiata la sua auto, lui risponde

Una gran spiacevole sorpresa per Radja Nainggolan. Il calciatore belga, ex centrocampista della Roma, ha trovato la sua Mercedes privata del volante e visibilmente danneggiata. Eventi del genere, in cui le auto vengono “deturpate” e ridotte a brandelli, purtroppo non sono rari, e oramai si sentono spesso notizie di questo tipo. Nainggolan ci ha però tenuto ad informare tutti i suoi follower su Instagram, con poche semplici parole che potessero evidenziare il suo disappunto.