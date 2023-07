Lego presenta una Corvette Cabriolet per i suoi 70 anni

La Lego, famosa anche per i suoi modelli dedicati alle auto, ha presentato la sua nuova uscita per celebrare la Corvette Cabriolet, dopo aver lavorato al set sulla Chevrolet Camaro Z28. Il nuovo modello in scala – da montare – prende ispirazione dalla famosa auto sportiva, nella versione del 1961. Chi la acquista, può scegliere se montare oppure no il tetto removibile e che targa mettere fra le tre disponibili.