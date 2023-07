F1, la FIA sul dominio Red Bull: “Sbagliato fermarlo, gli altri si adeguino”

ROMA – Lo strapotere che sta mostrando la Red Bull in questa stagione rischia non solo di chiudere anzitempo il mondiale in corso (che forse è già virtualmente chiuso), ma anche di donare a Max Verstappen l’incredibile record di un “filotto” di tutte vittorie in tutte le gare disputate in una stagione. Un dato che potrebbe aprire un nuovo ciclo per la scuderia anglo-austriaca. Cosa che preoccupa e non poco non solo i tifosi e gli appassionati, ma anche (o meglio soprattutto) i rivali della Red Bull.