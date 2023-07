F1, a Silverstone Red Bull in solitaria nella FP1. Fase di studio per la Ferrari

SILVERSTONE (INGHILTERRA) – Non si tenesse in conto il cronometro sembrerebbe la solita storia di tutta la stagione: Red Bull inarrivabili in testa, le altre ad inseguire. Ma è proprio nei rilevamenti cronometrici della prima sessione di prove libere, a Silverstone, che si cela il racconto di una FP1 anomala, con molti team, tra cui Ferrari e Mercedes, a provare altro in pista, dal passo gara alla tenuta di mescole precise. Ne viene fuori una fase di studio davvero difficile da dipanare. Nel tardo pomeriggio si torna in pista per la FP2.