Autostrade per l'Italia, domani il via alla campagna sulla sicurezza stradale

Domani 8 luglio partirà ufficialmente la campagna sulla sicurezza stradale "Non chiudere gli occhi. La sicurezza stradale ti riguarda", promossa da Autostrade per l'Italia in collaborazione con la Polizia di Stato e con l'alto patronato del presidente della Repubblica. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani sull'importanza di questo tema cruciale.