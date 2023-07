Leclerc nei guai a Silverston, principio d'incendio per la sua Ferrari

SILVERSTONE (INGHILTERRA) – Un principio d'incendio ferma ai box Charles Leclerc per tutta la seconda sessione di prove libere. Proprio all'inizio, nell'accendere la monoposto del monegasco, i meccanici del Cavallino hanno notato subito un principio d'incendio, generato da un problema elettrico sul quale sono ancora in corso verifiche e indagini tecniche. E' stato necessario smontare quasi l'intera auto per effettuare gli accertamenti, con la conseguenza che la Ferrari numero 16 non è scesa in pista per testare il passo gara nella FP2 di Silverstone.