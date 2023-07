Monza, Fuoco: "Concentrati per la gara, bellissimo correre in Italia"

Diciassette millesimi : è questo il distacco che separa la Toyota #7 di Kobayashi/Lopez/Conway dalla #Ferrari 50 di Fuoco/Molina/Nielsen nelle qualifiche odierne di Monza. Un risultato che lascia un po’ di amaro in bocca, ma che comunque dà alla Casa di Maranello un’ottima posizione di partenza per la 6 Ore che scatterà alle 12:30 di domenica. “È stata una qualifica molto positiva – ha spiegato Antonio Fuoco, pilota a cui è stata affidata la #50 per la sessione odierna - peccato perché perdere la pole position per 17 millesimi di secondo lascia un po’ di rammarico , ma siamo contenti perché abbiamo dato il massimo per provare a portare a casa un’altra partenza davanti a tutti, dopo Le Mans”.

Ferrari-Toyota, la sfida Mondiale si riapre a Monza

Fuoco, casco Tricolore speciale per Monza

Fuoco, del resto, si è rivelato come uno dei migliori piloti sul giro secco di questa stagione. Subito autore della pole position nella gara d’esordio della Ferrari 499P a Sebring, per poi conquistare la storica Hyperpole del centenario a Le Mans. E ora a Monza solo pochi millesimi separano la sua Ferrari e la Toyota. Adesso però l’attenzione è tutta focalizzata sulla gara: “Senza dubbio sarà molto impegnativa, sia per le condizioni della pista sia perché farà molto caldo (domani sono previste temperature fino a 34 gradi, n.d.r.) Dovremo cercare di rimanere concentrati e fare del nostro meglio” ha spiegato Fuoco.

A fronte di un risultato ancora tutto da scrivere, è certa l’emozione di Antonio Fuoco nel correre di fronte al pubblico di casa: “Questo round per Ferrari e per un pilota italiano come me rappresenta qualcosa di speciale – ha raccontato Fuoco - sin dal venerdì abbiamo visto tantissimi tifosi e abbiamo percepito il loro affetto. Sarà bellissimo gareggiare in una cornice di pubblico come questa”. Per la gara di Monza, Antonio correrà con un casco speciale con i coloro della bandiera italiana.

WEC, 6 Ore di Monza: pole position Toyota, Ferrari battuta di 17 millesimi