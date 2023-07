Ferrari-Toyota, è ancora sfida Mondiale dopo la 6 Ore di Monza

Il Mondiale Endurance lascia Monza con una classifica ancora molto corta , con i due equipaggi Toyota e i due Ferrari ancora in corsa per la conquista dei Titoli Mondiali. La tappa italiana del WEC ha visto tornare sul gradino più alto del podio il trio composto da Kobayashi, Lopez e Conway sulla Toyota #7, che si rilancia così in ottica campionato dopo la delusione di Le Mans. Alle sue spalle, un’altra vettura che alla 24 Ore francese aveva ottenuto un risultato al di sotto delle aspettative, la Ferrari #50 di Fuoco, Molina e Nielsen: secondo posto per l’equipaggio del Cavallino Rampante e 18 punti preziosissimi per la classifica.

Il WEC e la Ferrari tingono Monza di Rosso

Ferrari #51 e Toyota #8 non brillano a Monza

Di contro, le due vetture che si erano contese fino all’ultimo la vittoria della 24 Ore di Le Mans non hanno brillato a Monza. La Ferrari #51, partita a centro gruppo dopo una qualifica in cui Antonio Giovinazzi è stato penalizzato dal traffico, è finita in testacoda dopo un contatto alla prima variante con la Toyota #8. Finita in fondo al gruppo, la 499P vincitrice della 24 Ore ha rimontato fino al 5° posto, per poi scivolare al 6° per una penalizzazione e nuovamente risalire quinta dopo una ulteriore penalità alla Toyota #8.

Gara davvero caotica quella della vettura giapponese, che dopo essere stata penalizzata in gara con uno stop&go per un incidente con un’Aston Martin LM GTE, è stata ulteriormente arretrata dopo la gara per una non corretta erogazione di potenza che ha superato quella consentita dal BoP. Alla fine, per la #8 il risultato di Monza è un sesto posto con appena 8 punti raccolti, contro i 10 della Ferrari #51.

Sfida Mondiale ancora aperta

In ottica Mondiale, Toyota guadagna qualcosa su Ferrari ma il distacco resta contenuto: tra la Casa giapponese e quella italiana, infatti, ci sono ora 26 punti. Per quanto riguarda invece la classifica Piloti, in testa c’è la Toyota #8 con 115 punti, mentre la Toyota #7 e la Ferrari #50 sono appaiate in seconda posizione a quota 92. Leggermente indietro l’altra Ferrari, la #51, che ha 85 punti. A livello di distacchi, la Toyota #7 e la Ferrari #50 pagano 23 lunghezze dalla testa della classifica, mentre la 499P numero #51 ha un distacco di 30 punti.

Con ancora una 6 ore e una 8 da disputare, rispettivamente in Giappone e in Bahrain, sono ancora 65 i punti in palio per questa stagione. La corsa ai Mondiali, quindi, è ancora lunga, e probabilmente si deciderà solo in occasione dell’ultima gara prevista in Bahrain all’inizio di novembre.

