Ruba l'auto alla mamma: sedicenne si filma per postare il video sui social

L'ennesimo episodio di follia al volante per acchiappare qualche like in più sui social . Non sono bastati gli ultimi gravi episodi di cronaca, un giovane ancora si mette alla guida per filmarsi e pubblicare il video sui social, ma stavolta il gesto è ancora più grave perchè il protagonista è un sedicenne di Giussano che ha rubato l'auto alla mamma.

Il ladro era lui

Il piano per diventare famosi sui social l'ha messo in atto di notte, quando sua mamma dormiva e non poteva accorgersi che la vettura mancava dal garage di casa. Il figlio minorenne e ovviamente sprovvisto di patente si aggirava per Giussano spostandosi da un locale all'altro insieme agli amici e registrando tutto con il suo telefono per pubblicare i filmati sulle piattaforme social. Alla fine, i Carabinieri hanno scoperto chi aveva apparentemente rubato quella Fiat 500 di colore nero: la mamma del ragazzo infatti aveva denunciato il furto dell'automobile, ma poco dopo in caserma è arrivata la chiamata del padre della donna il quale avvisava di aver trovato il veicolo parcheggiato davanti al cimitero della città. Dopo diverse indagini, è stato poi scoperto che in realtà il ladro in questione non era altro che il figlio.

Notti folli e maxi multa

Il giovane insieme agli amici ha addirittura percorso in due notti diverse le strade di Giussano e dei comuni limitrofi di Mariano Comense, Briosco e Verano Brianza, registrando tutto con i loro smartphone per condividere il tutto sulle pagine social. La fIat 500 è stata ritrovata con diversi danni alla carrozzeria, con fiancate rigate, paraurti e fanali distrutti, forse a causa di diverse collisioni con altri veicoli e con cancelli privanti. Immediata la multa di ben 16mila euro per guida senza patente. Il veicolo è tuttora sotto fermo amministrativo.

