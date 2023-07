La Cina inasprisce le regole per le e-bike: i ragazzi girano sulla sedia a rotelle

Mentre le città chiudono le strade del centro alle automobili per limitare al massimo l'inquinamento ( Milano chiuderà al transito il Triangolo della Moda e vieterà i parcheggi per oltre 2 ore ), in Cina addirittura vengono inasprite le regole del Codice stradale anche per le e-bike. Seppur estremamente green questi veicoli sono ritenuti pericolosi, se non utilizzati in un certo modo, dal Governo e per questo i giovani di Guangzhou hanno pensato ad una soluzione originale.

E le sedie a rotelle vanno di moda

Se in Italia c'è preoccuapazione per l'uso sconsiderato dei monopattini elettrici, per cui il ministro dei trasporti Salvini ha deciso di inasprire le sanzioni per i trasgressori delle regole, in Cina a "far paura" è l'utilizzo delle e-bike. Le nuove norme introducono un limite di velocità e l'obbligo di scendere e portare la bicicletta a mano quando ci si trova sulle strisce pedonali. Come forma di protesta, i giovani cinesi stanno utilizzando... sedie a rotelle elettriche. "Con questa si risparmia fatica ed è versatile, la puoi guidare senza preoccuparti di dover trovare un parcheggio", ha detto la scorsa settimana un teenager in un servizio giornalistico di HK01. In Cina i rivenditori di questi mezzi per disabili stanno cavalvando l'onda, con un aumento del 60% del prezzo solito per le sedie a rotelle.

