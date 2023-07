Fingono di stare male e chiamano l'ambulanza per farsi portare a Riccione

Solo qualche mese fa era diventata virale la notizia di alcuni influencer che a Napoli erano stati portati in ambulanza , con tanto di sirene accese per evitare il traffico, davanti ad un negozio del centro che avrebbero dovuto sponsorizzare. Eppure non è stato questo l'ultimo episodio che ha visto il mezzo di soccorso essere protagonista per qualcosa di folle: un ragazzo sull'Isola d'Elba nello scorso aprile aveva rubato l'ambulanza per andare a ballare con i suoi amici ma la notizia di questi giorni è forse ancora più assurda.

La chiamata ai soccorsi

Due ventenni in a Coriano, in Emilia Romagna sono stati denunciati dopo aver chiamato l'ambulanza affermando di avvertire dei malesseri. In realtà non c'era alcuna emergenza, ma avevano solo bisogno di farsi portare a Riccione. I due, neanche tanto furbi, hanno pubblicato il video della chiamata al 118 su Tik Tok, vantandosi del loro folle trucco. Nel filmato si può notare uno dei due che contatta il numero di emergenza affermando che il suo amico è svenuto e non si riprende. "Siamo persi in mezzo alla campagna, ma risolveremo la situazione" ha detto uno dei due davanti alla fotocamera dello smarphone, poco prima di svolgere la chiamata.

La denuncia

I due giovani sono stati trasportati al Pronto Soccorso di Rimini per essere sottoposti alle procedure di triage e accettazione. Il loro scopo era stato raggiunto, erano quasi a Rimini e importava solo quello, tanto che dopo pochi minuti hanno lasciato la struttura volontariamente. Il video è doventato virale sui social (ora eliminato dal profilo utilizzato dai due) arrivando anche agli operatori che hanno prestato soccorso. Il dottor Maurizio Menarini, direttore centrale operativa del 118 ed emergenza territoriale Romagna, informato della situazione, ha sporto denuncia penale nei loro confronti per per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme.

