F1, Tost "benedice" gli ex Ferrari in arrivo all'Alpha Tauri

ROMA – “Laurent Mekies e Peter Bayer faranno un grande lavoro all’Alpha Tauri, anche migliore di quello che abbiamo fatto fino ad ora”. A pronunciare quello che ha il sapore di un vero e proprio endorsement nei confronti dei due tecnici ormai ex Ferrari, appena messi sotto contratto dalla scuderia di Faenza per il 2024, è niente di meno che Franz Tost, storico leader di quel box e ormai prossimo a lasciare per “limiti di età”