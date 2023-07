Cooltra, arriva il messaggio di sicurezza contro la guida sotto effetto di alcol o droghe

Cooltra, ha recentemente presentato una nuova funzionalità che promette di migliorare la sicurezza dei conducenti durante le ore notturne attraverso sua applicazione mobile. Al fine di evitare che i conducenti utilizzino gli scooter elettrici sotto l'influenza di alcol o droghe, oltre a permettere agli utenti di individuare e prenotare uno scooter disponibile nelle vicinanze, la funzionalità funge anche da chiave per avviare il veicolo: un messaggio di sensibilizzazione apparirà sullo schermo dell'utente nel momento in cui quest'ultimo cercherà di noleggiare uno scooter Cooltra. Tale messaggio inviterà l'utente a considerare un'altra opzione di trasporto nel caso in cui non sia in condizioni di guidare in modo sicuro. Per procedere con l'utilizzo dell'applicazione, l'utente dovrà inserire un codice di verifica.