Leclerc, ossessione Verstappen: cos'ha sullo schermo del telefono

ROMA – La vittoria del titolo mondiale di Formula 1 è sempre stata l’obiettivo principale di Charles Leclerc. Il monegasco lo ha ribadito, nelle ore scorse, in un’intervista rilasciata al quotidiano britannico The Guardian, in cui ha rinnovato la totale fiducia nella Ferrari. Ma è la rivalità con Max Verstappen a sembrare una vera e propria “ossessione” per il numero 16. Tanto che, nelle ultime ore, sono diventate virali alcune foto che immortalano il salvaschermo di Leclerc, nelle quali si vede un “conta-punti” che tiene aggiornato il distacco dal campione del mondo della Red Bull.