Circuito officine Lazio Gas, con Formula E Roma diventa Green

L'azienda

Leader nel mercato di Roma con il prodotto in esclusiva di Autogas Italia, che opera nel settore dell’eco-sostenibilità e che facilita l’installazione degli impianti a gas GPL e Metano, il Circuito Officine Lazio Gas è una realtà consolidata sul territorio. Per avere un’auto così alimentata, è possibile dunque installare un impianto sulla propria vecchia auto, con costi contenuti e ammortizzabili in breve tempo. Rispetto alle auto a benzina e diesel, queste sono protagoniste di vantaggi molto significativi, che si palesano in un primo momento quando si tratta di recarsi dal distributore per fare rifornimento. GPL e metano, infatti, hanno dei costi decisamente più contenuti.

I numeri

A tal proposito, diamo un po’ di numeri: Risparmio oltre il 50% confronto la benzina e per le emissioni delle auto abbiamo per il gpl e metano corrispondono a circa il 30% in meno rispetto al diesel, il 25% rispetto alla benzina. Senza contare che non c’è produzione di idrocarburi incombusti, come IPA e benzene. Per chiunque possieda un’automobile alimentata a benzina vi è la possibilità di rivolgersi alle aziende specializzate del settore, come il Circuito Officine Lazio Gas, che in poco tempo sarà in grado di fornire alla clientela gli impianti a GPL e a metano da allestire sulla propria auto, iniziando così da subito a percorrere la virtuosa via del risparmio. Forniscono inoltre assistenza ai propri clienti a 360°, anche attraverso l’operato di strutture convenzionate. Tra i servizi offerti, vi è anche l’opportunità di sostituire i vecchi impianti GPL e di effettuare un ricollaudo dei serbatoi a metano.