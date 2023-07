Rivivi diretta Formula E, ePrix Roma: Dennis vince gara2, Maserati è quarta

Il secondo round della Formula E a Roma va al pilota del team Andretti Jake Dennis, nuovo leader del Mondiale Piloti. Sul circuito dell'Eur per l'ePrix della Capitale gara 2 vanno a podio anche Nissan e Jaguar con Norman Nato e Sam Bird. Buona prestazione per Maserati : il Tridente chiude con il quarto e il sesto posto la gara di casa. Rivivi la diretta della corsa.

16:14

Si festeggia sul podio

Partono i fuochi d'artificio dopo l'inno nazionale di Gran Bretagna e Stati Uniti e la doccia di bollicine di Dennis, Nato e Bird

16:06

Lotta tra team

La classifica del Mondiale Costruttori invece vede Envision al comando con 253 punti, seguita da Porsche 239 pt e Jaguar 228 pt

16:04

La classifica piloti

Ora il Mondiale Piloti vede una lotta a due tra Dennis e Cassidy, rispettivamente a quota 195 punti e 171 punti. Saranno gli ultimi due ePrix a Londra a decretare il leader della stagione 2023 della Formula E

16:00

Le parole del vincitore

Dennis a fine corsa è estramente soddisfatto: "Gara incredibile, dalla pole di stamani alla vittoria di questo pomeriggio. Che soddisfazione!"

15:59

Maserati c'è

Il Tridente chiude con due belle prestazioni l'ePrix di casa: 4° posto per Mortara e 6° per Ghunter

15:57

Evans chiede scusa a Cassidy

Al termine della gara, una volta scesi dalle vetture è andato in scena un grande momento di fair play. Evans è andato a scusarsi con Cassidy per il terribile scontro a inizio corsa

15:55

Dennis in trionfo

Vittoria per Dennis, che comanda dal primo all'ultimo giro gara2. Dietro di lui, sempre a podio, Nato e Bird

15:50

Ultimo giro

Regime di bandiera gialla per l'ultimo giro: Dennis e Andretti mettono nel mirino il primo gradino del podio

15:47

Giro 23

Ultimi due giri prima della bandiera a scacchi

15.45

La lotta per il Mondiale

Se dovesse finire così Dennis con questa vittoria allungherebbe il vantaggio in classifica piloti, quando mancano solo due gare al termine della Stagione 9:

Dennis 194 punti

Casidy 171 punti

Evans 151punti

15:42

5 giri alla fine

Siamo alle battute finali di questa gara2 romana e tricolore: solo 5 giri al termine

15:39

Giro 17

Il più veloce in pista è Dennis: firma il giro veloce a 1:41"541

15:36

Giro 16

Disastro Mahindra: Di Grassi e Mehri costretti al ritiro. Il brasiliano è finito addirittura contro le barriere, per un avvicinamento con Wherlein

15:33

Giro 14

Nato sorpassa Bird: ora la Nissan è seconda!

15:29

Giro 12

La Top 3 a metà gara: Dennis, Bird e Nato

15.28

Maserati perde terreno

Scivola di due posizioni la Maserati: 6° Mortara e 7° Gunther

15.25

Giro 10

Nulla da fare per Evans: ritiro ufficiale per l'inglese, finisce la gara di Roma per la Jaguar danneggiata

15.24

Giro 9

Da Costa: il tentativo di sorpasso della finisce fuori pista. Il portoghese è bravo a non finire contro le barriere e ad andare solo lungo, recuperando la sua Porsche

15.22

Giro 8

Sotto investigazione Evans e Cassidy per il terribile incidente al secondo giro. Arriverà una penalità?

15.20

Meccanici al lavoro

Dopo il brutto scontro Evans è ancora ai box per cercare di salvare la sua monoposto Jaguar e tornare a correre

15:16

Giro 6

L'attack mode non cambia la classifica: in top 5 ci sono Dennis, Nato, Bird, Ticktum e Mortara

15:15

Giro 4

Bandiera verde: riprende l'ePrix

15:14

Giro 3

Safety car in pista e bandiera gialla: Dennis resta saldamente al comando

15:10

Incidente dopo 2 giri

Clamoroso incidente in curva 7 dopo solo due giri: un sorpasso troppo azzardato sull'esterno di Evans costa la gara a lui e Cassidy. Il neozelandese rimane con il muso frontale incastrato sotto la Envision

15:08

Dennis in testa

Ottima partenza per l'inglese del team Andretti che mantiene la leadership della gara. Dietro di lui c'è Cassidy (Envision), seguito da Evans (Jaguar)

15:05

Partiti!

Inizia l'ePrix di Roma gara2

15:00

Round 14

3.385 km totali del tracciato che i piloti affronteranno nel round 14 del Mondiale di Formula E 2023

14:55

Risuona l'Inno di Mameli

Tutto pronto per l'ultimo capitolo romano della Formula E: la banda dell'esercito suona l'Inno di Mameli

14:46

L'incidente in gara1

Ieri gara1 è iniziata con oltre 100 minuti di ritardo a causa di un terribile incidente per Bird: centrato da Mortara e Buemi. LEGGI TUTTO