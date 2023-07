GT World Challenge: Valentino Rossi trionfa a Misano

MISANO ADRIATICO - Per Valentino Rossi è un trionfo in gara-2 a Misano, nella tappa del GT World Challenge Europe. Il Dottore, in coppia con Maxime Martin, porta la sua BMW del team Wrt alla vittoria nella giornata finale sul circuito in riviera. Si deve accontentare del secondo posto l'Audi guidata da Christopher Haase e Lucas Légeret, mentre l'altra BMW del team Wrt di Thomas Neubauer e Jean-Baptiste Simmenauer chiude in terza piazza.