Tempo di vacanze italiane, ma attenzione! C'è un aumento di autovelox

Il tempo delle vacanze è arrivato e con esso l' aumento della circolazione di auto per raggiungere le diverse località balneari ma anche montuose e urbane. Bisogna però stare attenti, una volta che si decide di mettersi a bordo della propria utilitaria per andare – per esempio – da Roma a Bari, perché lungo la statale Telesina si potrebbe rischiare di incorrere a più di una multa. Questa è una tratta d'asfalto di 25 km che va da Benevento fino a Caianello , e sulla quale sono stati installati ben 7 autovelox.

Prima di incontrare gli autovelox, questi sono segnalati da alcuni cartelli che hanno il compito di avvisare la loro presenza (lo farà anche il navigatore). L'impianto, invece, è segnalato da un secondo cartello e da una sorta di “bip” sul navigatore. La velocità consentita in quella tratta è di 60 km, il problema è che però si abbassa di colpo da 80 km, con il rischio che – qualora non ci sia accorti della presenza del rilevatore di velocità – si sia costretti a sorpassi veloci.

Una grande quantità di multe

Come segnala Assoutenti, questo tratto di 25 km, stando anche a quanto riporta il navigatore, dichiara 7 postazioni di autovelox per senso di marcia con limità di velocità cambiati nel corso del tempo che hanno disorientato gli automobilisti e fatto incetta di multe. Alcuni comuni interessati dagli autovelox messi sulla Telesina, parliamo di Puglianello, Castelvenere, Paupisi e Torrecuso nel 2022 hanno avuto ben 2,8 milioni di euro grazie alle sanzioni elevate con questi strumenti, raggiungendo il record di 1,5 milioni di euro incassati dal comune di Paupisi, in provincia di Benevento. Questa situazione potrebbe però portare anche ad un'incrinatura nelle finanzie pubbliche: questo perché le sanzioni vengono messe a bilancio dal Comune, ma in molti casi sono molto difficili da incassare.

