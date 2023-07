A 8 anni con la minimoto tra i pedoni: la madre seduta al bar a bere

A Napoli , in zona Largo Berlinguer, un bambino di 8 anni ha seminato il caos tra turisti e pedoni sfrecciando a tutto gas con una mini moto. La madre del bimbo , seduta ai tavolini del bar intenta a bere una bevanda , non si era preoccupata minimamente di quello che stava facendo suo figlio. Immediato l'intervento delle Forze dell'Ordine.

E lei al bar a rinfrescarsi...

Arrivati i Carabinieri sul posto, hanno prima proceuto a fermare il piccolo che stava correndo da una parte all'altra della piazza, per poi passare alla mamma: la donna è stata presa in custodia e denunciata per abbandono di minore, poiché aveva lasciato il suo bimbo senza alcuna supervisione. Forse la madre non era al corrente che il mezzo su cui si stava divertendo il piccolo può arrivare anche a 50 km/h e che può rivelarsi anche molto pericolose se non utilizzato davanti ad un adulto e in un luogo adatto, senza persone che rischino ogni minuto di essere investite o colpite dal veicolo stesso.

