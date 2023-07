Contromano sulla statale, novantenne fermato: "Non conosco la strada"

Ormai sempre più frequentemente emergono notizie riguardanti folli automobilisti che vengono sorpresi contromano su strade e autostrade. C'è chi lo fa addirittura per non pagare il casello e chi sostiene che ormai stia diventando una pratica assurda solo per pubblicare il tutto sui social in barba ad ogni regola e pericolo. Poi ci sono anche gli sbadati, quelli che si confondono e che non conoscono bene la strada, come questo anziano che a Caltanissetta è stato trovato contromano sulla statale.