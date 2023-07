F1, piloti in allarme per il calendario “allungato” nella stagione 2024

ROMA – Da Max Verstappen a Lando Norris , si allunga il coro di voci di quei piloti che, nel corso degli ultimi giorni, hanno manifestato non poche perplessità sull’ allungamento del prossimo campionato del mondo di Formula 1 , quello del 2024, a 24 gare . Un prolungamento che preoccupa non solo i piloti ma l’intero Circus, che inevitabilmente vedrà il calendario congestionato. E caratterizzato da più rapidi e frenetici spostamenti.

F1, preoccupa il mondiale a 24 squadre dal 2024

“24 gare rischiano di essere troppe, ma credo che dovremo farcene una ragione – ha detto Max Verstappen (Red Bull) – sicuramente il modo in il calendario è stato pianificato ha una sua logica, quindi meglio per tutti. Di certo però il numero di gare è molto elevato”. Dello stesso avviso il giovane talento della McLaren, Lando Norris: “24 gare sono troppe – ha aggiunto il britannico – se dovessi indicare un numero che potrebbe definirsi perfetto è quello dei 20 Gp. Soprattutto per i tecnici, gli ingegneri, i meccanici, e tutti coloro che viaggiano molto, e per molto tempo sono lontani dalle famiglie, dai figli, cosa che sicuramente non è facile da gestire”.