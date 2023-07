F1, in arrivo dati su budget cap. Domenicali: “Sanzioni sportive per chi sbaglia”

ROMA – Lo scorso anno fu una sorta di “punizione-condono”: una sanzione economica, trattandosi del primo anno di entrata in vigore, per quei team (e non sono stati pochi) che non si sono fatti trovare in regola con i parametri di spesa introdotti dalla Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA). Quest’anno, con le rilevazioni aggiornate in arrivo – i beninformati parlano di fine luglio – chi non sarà conforme potrebbe rischiare invece una punizione sul piano sportivo, quindi sulle classifiche in essere. Questo, almeno, è l’auspicio di Stefano Domenicali, numero uno del Formula One Group.