Salta la fermata del treno e se la fa a piedi sui binari: donna denunciata

Chiunque sul treno passa il tempo scrollando il display del telefono. Ormai è raro trovare qualcuno che si intrattiene in altri modi, il problema è che questo modo di "ammazzare il tempo" a volte ci rende fin troppo sbadati. Una donna a Roma, domenica 16 luglio, ha mancato la fermata e ha quindi deciso di scendere in quella successiva. Invece di prendere il convoglio successivo che l'avrebbe riportata indietro, ha deciso di tornare indietro a piedi sulle rotaie scatenando il caos su tutta la linea ferroviaria.

Fermata sbagliata? Ecco la soluzione

Scesa ad Acilia, la 63enne ha proceduto camminando lungo la galleria sotterranea e fortunatamente gli addetti alla sicurezza, oltre che lo stesso macchinista, che se ne sono accorti e hanno lanciato subito l'allarme. Il traffico ferroviario è stato subito interrotto per almeno mezz'ora. Per lei è immediaramante scattata una denuncia per interruzione di pubblico servizio. Le conseguenze sono state ovviamente gravi, sia per quanto riguarda il disagio causato agli altri pendolari che hanno dovuto fronteggiare ritardi e cancellazioni, sia per la sicurezza delle persone che già si trovavano sui convogli in transito alle stazioni interessate.

