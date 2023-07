Caldo e umidità minacciano le supercar del Sultano del Brunei

Nel cuore del Brunei risiede il famoso Sultano Hassanal Bolkiah, noto non solo per il suo titolo, ma anche per possedere la più grande collezione di auto al mondo. Con oltre 7mila supercar stimate a un valore di 5 miliardi di dollari (4,5 miliardi di euro), il Sultano si è guadagnato una fama senza eguali nel regno degli automobilisti. Eppure c'è una minaccia che incombe sul suo immenso parco auto.