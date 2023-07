Sfreccia in auto davanti ai vigili a 160 km/h: “Non me n’ero accorto”

Siamo a Portomaggiore, in provincia di Ferrara , e qui un uomo è sfrecciato a 160 km/h di velocità a bordo della sua auto . Il tutto davanti a una pattuglia dei vigili , che di fronte all’evidente infrazione sono immediatamente intervenuti, con severità.

Un folle inseguimento

L’uomo è un 60enne, residente a Migliarino, e ha terminato la sua folle corse dopo circa dieci minuti di inseguimento da parte della pattuglia. Gli agenti della locale, infatti, quando hanno visto l’auto sfrecciare così veloce, sulla Strada Statale 16, si sono subito messi a inseguirla. Non sono mancati sorpassi pericolosi e picchi di velocità fino a 180 km/h. Come dicevamo poco sopra, dopo circa una decina di minuti, l’inseguimento è terminato. L’uomo ha preso l'uscita di Portomaggiore e ha accostato. A quel punto, raggiunto dagli agenti, ha dato le sue spiegazioni, dichiarandosi di non essersi affatto accorto di procedere così spedito e neppure della presenza della pattuglia dietro lui. Sulla multa al conducente ne ha dato notizia direttamente il Comune di Ferrara: al 60enne verranno decurtati diversi punti e la sua licenza è stata ritirata ai fini della sospensione.

