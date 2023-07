Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio, la sostenibile agilità di guidare

Poche ma buone, anzi buonissime. E in quanto tali capaci di tenere alto il nome di Alfa Romeo in Italia e nel mondo, insieme alla Tonale e in attesa che in autunno ritorni anche l’icona 33 Stradale. Poche ma buone, dicevamo. E così buone da essere capaci di regalare numeri e ossigeno puro al brand del Biscione che a giugno ha conquistato il 2,2% di quota, il miglior risultato degli ultimi tre anni , raddoppiando la market share del primo semestre rispetto allo stesso periodo del 2022. Il contributo più importante alla causa Alfa arriva dalla Tonale che appunto a giugno ha fatto registrare circa 2.300 immatricolazioni. Un risultato che le ha fatto guadagnare il titolo di vettura più venduta nel segmento C-Suv. Ma si fa sentire anche la Stelvio che, sempre a giugno continua a crescere, mese su mese, arrivando a sfiorare l’11% di quota tra i D-Suv.

Giulia e Stelvio Quadrifoglio, richiami alla GTA

A completare il panorama ecco loro, sempre loro. Per fare un parallelo calcistico, il portiere e il centravanti della squadra Alfa Romeo, le nuove Giulia e Stelvio in versione Quadrifoglio con le quali il brand simbolo della passione e cultura italiana per l’auto si pone l’obiettivo di conquistare altri traguardi nella seconda parte dell’anno.

Parliamoci chiaro, i cambiamenti, rispetto alle versioni precedenti sono minimi, anche se importanti. A cominciare dal

motore 2.9 V6 potenziato a 520 (+10 cv) proprio per celebrare il Centenario del “Quadrifoglio” Alfa che, a sua volta, si

porta dietro un differenziale autobloccante meccanico per un’esperienza di guida unica. Di fatto, si tratta di una messa a punto specifica derivante dall’esperienza progettuale di Giulia GTA, in grado di contribuire a migliorare il comportamento della vettura e la motricità, ottimizzando il trasferimento di coppia, in maniera tale da aumentare stabilità, agilità e velocità in curva. Insomma, siamo alla massima espressione di raffinatezza tecnica e tecnologia, figlia proprio di quei 100 anni di cui sopra. Una dinamica di guida da brividi, risultato anche della sorprendente leggerezza, dovuta all’utilizzo di materiali ultraleggeri come l’alluminio per il motore e la fibra di carbonio per l’albero di trasmissione, cofano, spoiler e minigonne. Sull’altro gioiello Giulia, poi, rimane l’aerodinamica attiva con lo splitter anteriore in carbonio: quando attivato controlla la qualità di flusso d’aria che passa sotto il veicolo, aumentando stabilità e prestazioni. Infine, il sistema di scarico Akrapovic, che conferisce allo scarico un sound inconfondibile.

Una dinamica di guida sempre e comunque focalizzata sul pilota e davvero difficile da trovare in giro a bordo di altre vetture. Un punto di riferimento delle rispettive categorie, grazie a un assetto da divertimento puro per il perfetto bilanciamento dei pesi, e un’agilità esaltata dallo sterzo estremamente diretto e dagli stessi cerchi in lega bruniti a 5 fori da 19” per Giulia e da 21” per Stelvio dalla chiara impostazione sportiva, comprensiva delle pinze freno rigorosamente

rosse. Il resto, saranno anche dettagli, ma riescono comunque a regalare un ‘immagine “diversa” signficativa. Come i nuovi proiettori a matrice full Led adattivi e il nuovo quadro strumenti digitale dallo storico design “a cannocchiale” con schermo a TFT da 12,3”. Che aggiunge alle tre tradizionali configurazioni Alfa (Evolved, Relax ed Heritage) anche quella Race con tutte le info più importanti (contagiri, tachimetro e cambio marce per la guida manuale). Il tutto dotato del’interfaccia HMI per infotainment e servizi di alta qualità.

Proposte commerciali: finanziamento e noleggio

Novità anche negli interni dominati dalla presenza del carbonio in una nuova finitura 3D per cruscotto, tunnel centrale e pannello porte, sormontato dal binomio pelle nera e Alcantara di cui è rivestito il volante con cuciture nere e inserti in fibra di carbonio. Le varie proposte commerciali aggiungono possibilità al desiderio di guidarle, tra finanziamenti (da 790€ al mese) e noleggio chiaro di Leasys (da 1.199 a 1.349€ mese esclusa Iva con anticipo e assicurazione/assistenza compresa). Sempre poche, ma sempre buone, anzi buonissime.

Alfa Romeo Stelvio, nel 2026 avrà 1.000 cv elettrici