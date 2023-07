F1, è ancora la Ferrari il team più “quotato” del Circus. Parola di Forbes

ROMA – Ancora una volta la Ferrari guida la speciale classifica dei team con il maggior valore della Formula 1 . A stabilirlo è la rivista specializzata Forbes, che ha aggiornato la graduatoria (l’ultima è uscita nel 2019), confermando il primato della scuderia del Cavallino . Che pur soffrendo, e non poco, nel mondiale in corso d’opera, conferma invece la sua leadership economica e monetaria, con un incremento dei ricavi del 189% (680 milioni) e un valore stimato di 3,9 miliardi.

F1, Ferrari il team che vale di più in Formula 1

Subito dietro alla scuderia di Maranello si attesta la Mercedes, che fa registrare l’incremento percentuale più alto rispetto al 2019, con un +274% nei ricavi. Numero che però non è sufficiente a superare la Ferrari (valore 3,8 miliardi). Più staccata invece, in questa speciale classifica, la Red Bull, al terzo posto con un valore di 2,6 miliardi. Nel suo complesso i ricavi dell’intera Formula 1 salgono al livello esponenziale, passando dai 500 milioni di dollari del 2019 ai quasi 2 miliardi di quest’anno. Segno dei risultati positivi, in termine di ricavi, ottenuti dalla gestione di Liberty Media, che ha acquistato il marchio nel 2017 e nel corso degli anni ha modificato le regole e aumentato il numero di gare. Operazione che, a quanto pare, ha dato i suoi frutti.