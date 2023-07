F1, De Vries rompe il silenzio dopo la rottura con l’Alpha Tauri

ROMA – Dopo il silenzio dei giorni scorsi, sia reale che attraverso i suoi profili social, torna a parlare Nyck De Vries. Che per la prima volta affronta la questione del suo “siluramento” da parte dell’Alpha Tauri, in avvicendamento con il rientro in Formula 1 di Daniel Ricciardo. Ma anziché usare toni polemici nei confronti del suo team, l’olandese ex campione della Formula E ringrazia sia Alpha Tauri che Red Bull per l’esperienza.