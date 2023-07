Sofia Goggia alla guida di Audi RS e-tron GT

L’Autodromo di Imola ha fatto da suggestiva cornice al nuovo video di Audi Italia. Fra gli impegnativi cordoli della pista fra le colline bolognesi, Audi porta in scena progresso ed emozioni grazie a due grandi protagonisti della sportività: la sciatrice alpina Sofia Goggia e Audi RS e-tron GT, la Granturismo 100% elettrica.



Campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018, vincitrice di quattro Coppe del Mondo di discesa libera e di due medaglie mondiali, Sofia Goggia si è cimentata al volante della full electric Audi, raccontando come la ricerca delle performance più evolute derivi dal desiderio di mettersi sempre in gioco e di guardare oltre i propri limiti, anticipando il futuro. Perché solo così avanguardia e progresso si fondono assieme e consentono di affrontare esperienze uniche ed appassionanti, nel pieno rispetto dell’ambiente. Capace di abbinare prestazioni da supercar – in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e di passare da 0 a 200 km/h in meno di 11 secondi – a un design dalle linee emozionali al punto da essere definita da Marc Lichte, Responsabile del Design Audi, “l’auto più bella che abbia mai disegnato”, a un’autonomia sino a 487 chilometri WLTP e alla nuova trazione quattro elettrica, Audi RS e-tron GT scrive un ulteriore capitolo della storia del Brand, introducendo anche stilemi che caratterizzano i futuri modelli a zero emissioni dei quattro anelli.







Potenza, precisione e controllo: qualità necessarie sia ad una campionessa ed atleta di fama mondiale come Sofia Goggia quanto ad Audi RS e-tron GT, la Granturismo elettrica dei quattro anelli sviluppata da Audi Sport, che costituisce l’apice dell’evoluzione sostenibile della sportività dei quattro anelli. L’attività si inserisce all’interno della collaborazione che Audi ha con la Federazione Italiana Sport Invernali, giunta alla 16ma stagione consecutiva, in una condivisione di strategie e di comunicazione basata sulla comune attenzione all’eccellenza e ricerca della performance. Sugli sci o in circuito, passione, innovazione e consapevolezza sono le protagoniste. Valori che spingono grandi professionisti come Sofia Goggia e Audi a guardare sempre avanti e a dare il massimo.

