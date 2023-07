Rally di Roma Capitale 2023, tutte le informazioni

Il più importante evento italiano, premiato dal 2019 al 2022 come migliore appuntamento tricolore ed europeo, si svolgerà dal 28 al 30 luglio e vedrà al via 92 equipaggi provenienti da 25 nazioni. Il Rally di Roma Capitale 2023 ha segnato il record di partecipanti in una manifestazione di questa stagione dell'ERC e sarà valido anche per la Coppa Rally di Zona, la gara regionale che si correrà solo nella giornata di sabato.

Rally Roma Capitale 2023: il programma

Anche se il fulcro logistico dell'evento sarà a Fiuggi, che ospiterà la Direzione Gara, il paddock e i box, tutti i concorrenti scenderanno a Roma nel pomeriggio di venerdì 28 luglio dopo aver svolto le prove libere a Fumone. Le vetture verranno parcheggiate alla Bocca della Verità e da quel punto a gruppi di 15 percorreranno dalle 18 una passerella per le vie del centro fino al Colosseo, dove si disporranno nuovamente in gruppo. Al Colosseo, dopo le attività media che coinvolgeranno i piloti, la corsa prenderà effettivamente il via. Dalle 20 i concorrenti saliranno sulla pedana di partenza e subito dopo affronteranno il tracciato competitivo ricavato a Colle Oppio. Ad accesso libero per tutti, questa zona sarà inoltre allestita con aree espositive ed esperienziali, con una lounge area e spazio per poter seguire da vicino ogni fase della gara. In seguito, le vetture rientreranno a Fiuggi dove faranno base fino a domenica e dove sarà allestito un Rally Village con attività per grandi, piccoli e famiglie. Tra i vari corner informativi non mancheranno attività di guida sicura, collaborazione con le forze dell'ordine, stand enogastronomici, attività sportive e di sensibilizzazione tra le quali quella in collaborazione con la SS Lazio Basket in carrozzina che curerà un momento molto significativo di sport e accessibilità.

La gara riprenderà sabato dalle 9 con 6 prove speciali tra cui la Rocca di Cave-Subiaco di ben 32,30 chilometri, la più lunga del campionato fino ad ora. Completeranno il programma della giornata la Guarcino-Altipiani di Arcinazzo e nuovamente la Rocca di Cave-Subiaco, tutte da ripetere per due giri. A metà e fine giornata i concorrenti faranno tappa ai box allestiti alle terme di Fiuggi.

Domenica seconda giornata completa di gara con altre 6 prove cronometrate, sempre tre da ripetere per due volte: Fiuggi, Alatri e Santopadre, quest'ultima di ben 29.08 chilometri. L'arrivo, previsto nel centro di Fiuggi con la cerimonia di premiazione, è in programma domenica 30 luglio dalle 18.

