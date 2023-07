Rubata l'auto a Christain De Sica: ritrovata sotto le case popolari

Giornata da dimenticare per l'attore romano Christian De Sica , vittima di un furto della sua Fiat 500 mentre si esibiva al teatro romano di Tor Bella Monaca lo scorso martedì 18 luglio. L' artista, una volta uscito per riprendere la vettura, si è trovato davanti l'amara sorpresa.

Rubata e poi ritrovata

Per fortuna, la mattina successiva, la Polizia di Roma Capitale, supportata dagli agenti del VI gruppo Torri, ha svolto un lavoro eccellente e ha trovato la citycar. Le Forze dell'Ordine, dopo un'intensa attività di ricerca, hanno battuto a tappeto tutta la zona circostante, seguendo ogni possibile pista per rintracciare il veicolo rubato. La Fiat 500 è stata ritrovata nei parcheggi sotterranei delle case popolari di largo Ferruccio Mengaroni. Il mezzo, purtroppo, presentava danni riconducibili allo scasso, ma è comunque stata riconsegnata a De Sica. Le indagini per risalire al responsabile sono ancora in corso.

