Libere 1 Ungheria, la pioggia crea il caos: Perez out, testacoda per Sainz

MOGYOROD (UNGHERIA) – Pioggia protagonista nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria. Un autentico nubifragio si abbatte sull’Hungaroring, condizionando le prestazioni di tutti i piloti in pista. Ha la peggio Perez, che demolisce la sua Red Bull contro il muro. Testacoda per la Ferrari di Sainz. Prudenti i primi della classifica, con Verstappen 19esimo e Leclerc solo settimo. Primo posto per George Russel (McLaren)