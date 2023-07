GP Ungheria, Ferrari prima nelle FP2 con Leclerc. Sainz chiude decimo

MOGYOROD (UNGHERIA) - Primo posto per la Ferrari di Charles Leclerc nella seconda sessione di prove libere del GP d’Ungheria. Il monegasco sfrutta al massimo la gomma rossa facendo segnare il miglior tempo, davanti alla McLaren di Lando Norris e all’Alpine di Pierre Gasly. Buono anche il passo gara del 16, sembrato in gran forma in assenza di pioggia. Prudenti le Red Bull, che non scoprono nessuna carta in vista delle qualifiche. Apparso invece in sofferenza Lewis Hamilton, 16esimo con la sua Mercedes.