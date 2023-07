Scamacca, arriva una Lamborghini: quale Toro avrà scelto?

Gianluca Scamacca è tornato in patria. Il soggiorno per l'attaccante del West Ham Utd è stato breve (due giorni) ma intenso. Fra i tanti impegni avuti, tra i quali un controllo al Campus di Roma e un momento rilassante con la famiglia e la fidanzata, il calciatore si è anche concesso un momento di passione, regalandosi una Lamborghini .

Un acquisto per niente contenuto, quello di Scamacca, che invece di andare per le vie dello shopping romano come Via del Corso, ha pensato di “ripiegare” su qualcosa di molto più grosso e appariscente. Ma quale sarà il modello da lui comprato? Potrebbe essere una Urus, ma anche una Revuelto... oppure è una Huracan?

