Nubifragi e grandinate devastano le auto: cosa si può fare?

Nubifragi e grandinate violentissime stanno colpendo ormai da giorni tutto il Nord Italia. Soprattutto nelle ultime ore, un'ondata di grandine con chicchi pesanti e di grandi dimensioni si è abbattuta in Lombardia nella tarda serata e nella notte devastando i veicoli sia in movimento che parcheggiati all'esterno. Le innumerevoli immagini che testimoniano l'accaduto stanno ovviamente riempiendo i social, con automobilisti disperati che devono fare i conti con carrozzeria ammaccata e parabrezza sbriciolati. Ma come si fa a proteggersi da questi eventi?

Come si salva un'auto nuova dalla grandine? Facendo scudo con il corpo

Consigli: cosa fare in caso di danni da grandine

I bozzi sulla carrozzeria causati dalla grandine variano a seconda del peso e del diametro del chicco di ghiaccio. Nel caso in cui il peso sia limitato la riparazione può essere effettuata attraverso la tecnica del leva bolle utilizzando piccole ventose di plastica e colle a caldo professionali. Se il peso dei chicchi è maggiore, serve una tecnica più complicata e attuata da persone esperte. Una delle soluzioni per proteggere le auto dalla grandine è mantenere i veicoli al coperto, ma in caso non sia possibile, un consiglio è quello di utilizzare reti di protezione anti-grandine. Nel caso in cui inizi a grandinare violentemente mentre si è in corsa, la scelta migliore è quella di fermarsi, magari mettendosi al coperto.

Per quanto riguarda il lato assicurativo, in genere le automobili sono coperte da assicurazione che protegge dagli eventi atmosferici, ma è necesario fare molta attenzione alle clausole contrattuali, poichè alcune polizze potrebbero coprire solo una percentuale del danno o prevedere franchigie.

