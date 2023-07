Incidenti in Italia, il dato preoccupante nel 2022: 4,3 morti ogni 100 sinistri

Il rapporto ACI-ISTAT sull'incidentalità stradale per il 2022 rivela un preoccupante incremento degli incidenti su tutto il territorio italiano. Ogni giorno si sono verificati in media 454 incidenti, con un totale di 165.889 sinistri nell'anno, segnando un aumento del 9,2% rispetto all'anno precedente. Le conseguenze sono state tragiche, con 3.159 persone morte (+9,9%) e 223.475 feriti (+9,2%). I costi sociali hanno raggiunto quasi 18 miliardi di euro, il 9,8% in più rispetto al 2021.