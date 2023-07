Una nuova era per la Formula 1: tutti i team nel campionato femminile

ROMA - Una svolta epocale ha scosso il mondo della Formula 1. A partire dal prossimo anno, i 10 team che attualmente competono nel Circus abbracceranno anche il campionato del mondo femminile , la F1 Academy . Questa rivoluzione segna un momento di trasformazione nell'attuale assetto dell'Academy, che attualmente conta cinque team: ART Grand Prix, Campos Racing, MP Motorsport, PREMA Racing e Rodin Carlin, ognuna con tre piloti in pista, per un totale di 15 talentuose donne che si sfidano sul circuito.

F1, nuovo schema nell’Academy dal 2024

Con il nuovo schema, 10 dei piloti che prenderanno parte alla F1 Academy saranno scelti direttamente dai team di Formula 1. Ogni scuderia avrà il privilegio di nominare un pilota e avrà la possibilità di decorare un'auto con la propria livrea, portando il proprio marchio e la propria identità all'interno del campionato femminile

Susie Wolff, amministratore delegato della F1 Academy, ha espresso gratitudine verso i team di Formula 1 per il loro sostegno e la loro visione. Ha sottolineato che questo momento storico dimostra il profondo interesse e l'appoggio alla F1 Academy da parte dell'intera comunità della Formula 1. Ma l'impatto di questa decisione va oltre la superficie, in quanto si prevede che ispirerà un'intera generazione di giovani ragazze a intraprendere una carriera sia in pista che fuori pista nel Motorsport.