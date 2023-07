Copre l’auto per proteggerla dal maltempo, ma c’è la multa dei vigili

Quello che è accaduto alle estremità dell’Italia è certamente qualcosa di sconvolgendo. Mentre la Sicilia andava a fuoco, nel nord raffiche di vento, pioggia e grandine. E ognuno cerca di correre ai ripari come meglio può. Ed è quello che ha fatto un uomo a Lignano Sabbiadoro che, leggendo le previsioni meteo (non buone) per la serata, ha coperto la sua auto con un telo . Il problema è che per questo sua gesto, è stato multato dai vigili .

Il motivo della multa

L’uomo si trovava a Lignano Sabbiadoro in vacanza e, privo di una garage in cui proteggere adeguatemene la sua vettura, ha provato a trovare una soluzione. Soluzione che non è piaciuta agli agenti della locale che gli hanno fatto una multa di 29,40 euro. Il motivo? Il telo, come riportato dal verbale dei vigili, occultava la targa della vettura. “Il mio mezzo si trovava davanti alla casa dove sono in vacanza - ha spiegato l’uomo a UdineToday -. Complimenti a chi comanda questi signori e a chi dà queste disposizioni in situazioni come quella che buona parte del Friuli, purtroppo, ha dovuto affrontare negli scorsi giorni”.

