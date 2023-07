Coppia di genitori in scooter con un neonato in braccio: è bufera sui social

Una scena al limite dell'incredibile è stata filmata sull'autostrada Napoli-Salerno con il video diventato virale sui social in un batter d'occhio scatenando l'indignazione generale. Dalle immagini si notano t re persone viaggiare su uno scooter lungo l'autostrada, trasportando un neonato di pochi mesi in braccio.

Cannavaro che gaffe: sullo scooter con due passeggeri senza casco

Indignazione

Oltre alla rabbia dei diversi utenti dei social che hanno chiesto a gran voce punizioni severe per questi genitori, anche la reazione del mondo politico non si è fatta attendere. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha espresso il suo sgomento nel vedere il video, definendo il comportamento dei genitori come "criminale" e auspicando una severa punizione senza sconti per la loro negligenza. Anche il parlamentare Francesco Emilio Borrelli di Alleanza Verdi-Sinistra Italiana ha commentato l'accaduto con parole di profonda condanna, sottolineando che tali azioni irresponsabili richiedono provvedimenti giuridici adeguati.

