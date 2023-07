Auto per famiglie, le migliori per le vacanze (e non solo)

Le vacanze sono arrivate quasi per tutti, e partire come un’auto sicura e affidabile è di certo una priorità. Per questo motivo, lo shop online di auto usate Autohero ha stilato una guida per acquistare la vettura ideale per la famiglia . Ci sono vari segmenti, per rispondere alle esigenze di tutti: dalle monovolume ai Suv, passando per le station wagon.

Monovolume

Lo spazio e la capienza, a prescindere dal numero dei componenti della famiglia, è di certo una caratteristica spesso ricercata tra le auto. Non è un caso che nel primo trimestre del 2023, la Fiat 500L si conferma la più richiesta dagli italiani in questa categoria. A seguirla, ci sono Mercedes-Benz Classe B e Ford C-Max. Tutte auto che offrono un abitacolo accogliente e confortevole, con la possibilità di avere 5 o 7 posti a sedere, spesso modulabili e con poltrone singole. Per non parlare del bagagliaio spazioso, ideale per le vacanze e le famiglie. Non mancano, poi, una serie di comfort e accorgimenti che rendono piacevoli anche i viaggi più lunghi grazie a sistemi di intrattenimento e connettività avanzati, a regolazioni personalizzabili dei sedili e a funzionalità ergonomiche.

Suv e crossover

Spazio, sportività e versatilità per le famiglie sono le parole d’ordine quando si parla di Suv e crossover. I Suv più acquistati nei primi tre mesi del 2023 su Autohero sono Fiat 500X al primo posto, seguita da Renault Captur e Jeep Renegade rispettivamente al secondo e terzo posto. Queste auto offrono un bagagliaio spazioso, seppur più ridotto rispetto alle monovolume e alle station wagon, mantenendo dimensioni compatte e un design più sportivo, grazie al loro sviluppo in altezza. Tra i vantaggi da tenere sempre in considerazione c’è la posizione rialzata dei sedili, che consente una migliore visuale della strada e una maggiore sensazione di controllo durante la guida. Un aspetto che, unito alla possibilità di avere un sistema di trazione integrale (4X4), garantisce un’elevata aderenza al suolo e sicurezza anche nei tratti extraurbani più disconnessi. Infine, completano la lista dei motivi per fare questo acquisto una carrozzeria compatta e un abitacolo tecnologico.

Station wagon

Lo spazio e un gran numero di bagagli da trasportare non sono certo un problema quando si tratta di station wagon. Ma non dimentichiamoci che questo segmento ha anche altre caratteristiche, stile e dinamicità, comfort e versatilità. Tra le station wagon più acquistate nel primo trimestre del 2023, ci sono Ford Focus seguita da BMW Serie 3 e Audi A4. Le station wagon si distinguono per il loro baricentro basso che, non solo semplifica il carico e lo scarico dei bagagli, ma rende anche il consumo di carburante del veicolo notevolmente più efficiente durante i viaggi più lunghi.

