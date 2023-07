F1, La Ferrari spera nella pioggia. Leclerc: “Se arriva saremo competitivi”

ROMA – La pioggia , che a Spa è tutt’altro che “questa sconosciuta”. E’ la speranza che coltivano in molti in casa Ferrari , alla vigilia di un Gran Premio, quello del Belgio , che in caso di pista bagnata potrebbe vedere la scuderia di Maranello di nuovo competitiva. Magari non al livello della Red Bull (anche se mai dire mai), ma comunque alla pari di tutte le altre inseguitrici. E’ questo, almeno, l’auspicio di Charles Leclerc , che alla vigilia del week-end di Spa guarda al cielo e spera nel meteo.

F1, Leclerc: “Con pista bagnata la Ferrari c’è”

“E’ sempre speciale tornare nel circuito della mia prima vittoria – ha detto il monegasco della Ferrari durante la conferenza stampa d’apertura del week-end belga - pare che questo weekend sarà particolarmente bagnato, spero di essere competitivo in queste condizioni. Abbiamo lavorato particolarmente su queste condizioni, mentre quando la pista è metà asciutta e metà bagnata faccio più fatica. Tutti i team in questo momento sono molto vicini, come nel Q3 in Ungheria. Le piccole differenze possono avere un grosso impatto sui risultati, per questo dobbiamo concentrarci su ogni minimo dettaglio. A Budapest abbiamo lasciato indietro qualcosa, per questo stiamo cercando di lavorare per ottenere risultati migliori e tornare al livello che ci compete”.