F1, inizia male il week-end della Red Bull: penalità in arrivo per Verstappen

ROMA – Il lungo venerdì delle prove libere e delle qualifiche del GP belga di Spa inizia con la notizia della penalizzazione in arrivo per la Red Bull di Max Verstappen. Il campione del mondo in carica e dominatore assoluto della stagione in corso è stato costretto ad installare il quinto cambio nella sua monoposto, contravvenendo al limite massimo imposto dal regolamento, che è di quattro unità. Inevitabile, quindi, la decisione della FIA, che ha comminato la penalizzazione di 5 posizioni in griglia.